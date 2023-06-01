Fethiye'deki Paslı çifti cinayeti davasında beraat kararı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9 Mart 2016 tarihinde av tüfeği ile vurularak öldürülen Cahit ve Hatice Paslı çifti cinayeti davasına devam edildi. Savcının iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği sanığın suçun işlendiğinin sabit olmadığını belirten mahkeme heyeti, sanığın beraatına karar verdi.

Fethiye'de 9 Mart 2016 tarihinde av tüfeği ile vurularak öldürülen Cahit ve Hatice Paslı çifti cinayetinden Muhammet Ali V.'nin tutuklu olarak yargılandığı dava Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 14 aydır tutuklu bulunan Muhammet Ali V., Elmalı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldığı duruşmada suçsuz olduğunu tekrarlayıp beraatını istedi. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Ali V.'nin avukatları Bülent Demen, Coşkun Deniz Bülbül ile öldürülen Hatice Paslı'nın babası Baki Koç ve çiftin çocukları Ayşenur Paslı ile Tolga Paslı da katıldı.

Savcı iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti

Duruşmada savcı, sanığın öldürülen Paslı çiftine karşı eski ortaklıklarından ve hayvanlarının çalınması olaylarından dolayı husumet beslediğini, olay öncesinde farklı kişilere Paslı çiftini kastederek “İkisini birden ortadan kaldırmak lazım”, “Ben bu Cahit Paslı'yı öldüreceğim. Ama Allah'ından bulsun” şeklinde sözler söylediğini belirterek, olay günü sanıktan alınan sağ el, sol el ve tüm giysi svapları üzerinde atış artığı tespit edildiğini, olay yerinde ele geçirilen kartuş ile tanıkların beyanına göre sanığın kaybetmiş olduğunu iddia ettiği av tüfeğinden daha önce ateşlendiği söylenen ve tanık tarafından teslim edilen kartuşların karşılaşmalı incelemesinde aynı tüfekten atıldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Sanık savunmalarının gerçeği yansıtmadığını, cezadan kaçmaya yönelik olduğunu ve sanığın eylemlerini önceden planlayarak hareket ettiğinin anlaşıldığını söyleyen savcı, kasten öldürme suçundan sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"Kimseyi öldürmedim"

Tutuklu sanık Muhammet Ali V. ise savunmasında, “Kimseyi öldürmedim. Benim çalınan tüfeğimin oraya nasıl gittiğinin araştırılmasını istiyorum. Benim olay saatinde nerede olduğum telefon sinyallerinden bellidir. Suçu kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Sanık avukatları Bülent Demen ve Coşkun Deniz Bülbül de, dosyadaki delillerin yetersizliğine dikkat çekti. Avukatlar, ”Tutuklu sanık Muhammet Ali V.'nin silahı yok. Söz konusu kartuşların Muhammet Ali V.'nin silahından atıldığı belli değildir. Ölenlere bakıldığında biri göğsünden, diğeri arkasından vurulmuştur. Motorda giden bu iki kişinin vurulduğu anda nizami şekilde düşmesi söz konusu olamaz. Olay yerinde bir tane örnek kartuş bırakılıyor. Sonrasında da bu kartuşa benzer nitelikte başka kartuşlar da getirilerek kolluk kuvvetine veriliyor. 'Bize göre bir kişinin bu silahtan atıldığını biliyorum' diyen bir kişinin getirdiği kartuşlar hükme esas alınamaz. Bizim söylediğimiz şüpheler kabul edilebilir şüphelerdir. Muhammet Ali V.'ye iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilmesi için somut bir delil söz konusu değildir. Muhammet Ali V. lehine beraat kararı verilmesi ve tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde savunma yaptı.

Duruşmada çiftin çocukları Ayşenur Paslı ve Tolga Paslı savcının mütalaasına karşı bir diyecekleri olmadığını belirtirken, tutuklu sanık Muhammet Ali V. son sözünde “Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, toplanan delillere göre suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatına ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme başkanının muhalefet şerhi düştüğü kararın oy çokluğu ile alındığı kaydedildi.

"Kanun suçluyu bulsun"

Duruşmayı izleyen Hatice Paslı'nın babası Baki Koç karar sonrası, “Kanun suçluyu bulsun. Cinayet olalı 7 yıl oldu. Acım tarif edilemez. Çok acı çekiyorum. Bir üst mahkemeye başvuracağım. Bu cinayetin peşini bırakmayacağım. Bu olayı bilen var ama söylemiyorlar” diye konuştu.

Fethiye'nin Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkiinde 9 Mart 2016'da motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen Paslı çiftini o esnada bölgede antrenman yapan motosiklet sporcusu Serkan Özdemir bulmuştu. Yapılan ilk incelemede iki çocuk babası Cahit Paslı'nın (44) göğsünden, eşi Hatice Paslı'nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlenmişti. Cinayet özel bir televizyonda yayımlanan Müge Anlı'nın programında da haftalar boyu yer almış, jandarmanın teknik ve fiziki takibinin ardından Paslı çiftinin arkadaşı Muhammet Ali V. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.