Fethiye'deki Tarım Fuarı açılışında gerginlik

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İl Tarım Müdürü Barış Saylak'ın konuşma yaptığı sırada, CHP Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Demir kendisine tepki gösterdi. Demir, İl Müdürü Saylak'ın siyaset yaptığını iddia etti. Saylak ise, “Tarım Fuarında, İl Müdürünün konuşmasından daha anlamlı bir şey yoktur” diyerek konuşmasının kesilmek istenmesine karşı çıktı ve CHP'li isimleri şov yapmakla suçladı.

12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda ve İhtisas Fuarı açılış töreninde konuşan Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak'ın “Bu ülkede 1980 darbesinden sonra IMF, Dünya Bankası, uluslararası kapitalist devletler Türk işçisine 'sen ekme, sen dikme, Avrupa Birliği işçileri eksin, biz onlardan ucuz parayla alırız' dediler. Rahmetli Kemal Derviş, 1999'da bu ülkeye geldiğinde şeker pancarına kota, tütüne kota; 1974'te rahmetli Bülent Ecevit'e ABD, Afyon'daki üreticinin haşhaş ekimine kota koymuştu. Türkiye ekmez, dikmez ve bağımsızlığını kaybederse elbette uluslararası finans güçleri yine gelir. Sizin ne ürettiğinize ne ektiğinize ne ekmediğinize karar verir. Dolayısıyla biz Muğla Orman ve Tarım Bakanlığı olarak işte bugün Nif'teydik. Kiraz üreticilerimizle beraber Bornova araştırmadan gelen uzmanlarımızla eğitimdeydik. Bunun ötesinde hızlıca bir konuyu ifade etmek istiyorum. Muğla'da 209 tarımsal kalkınma kooperatifi var. 27 oda ve üst birlik var. Muğla'da 6 tane kooperatifi bir araya getirdik, merkezi kooperatif kurduk diyorlar” dedi. Saylak'ın konuşması sırasında ve İl Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları ve devletin tarım politikalarını anlattığı sırada CHP'li milletvekili adayı Mehmet Demir ve bir grup partili ”Burada siyaset yapma” diye bağırıp tepki gösterince müdür Saylak “Tarım fuarında bir tarım müdürünün konuşmasından doğal ne olabilir? Demokrasi anlayışınız bu mu? Her zaman tarım müdürü konuşacak. Hazırlıklı olun, ben gerçekleri konuşuyorum” diye cevap verdi.

Bunun üzerine CHP Muğla milletvekili adayı Mehmet Demir'de “Gerçekleri söyle! Gübre kaç para, mazotun litresi kaç para onu söyle" diyerek çıkışınca İl Müdürü Barış Saylak da, “Siz şov yapmaya devam edin. Arkadaşlar bir kez daha demokrasi anlayışınızı gördük. Vekil adayı sizin muhatabınız, diğer vekil adayları ve diğer siyasi partiler. Muğla'da da apiterapik ürünlerin üretildiği projeyi hep beraber yaşama geçirdik, tıkır tıkır işliyor. Arkadaşlar gerçekler, algı operasyonlarının üstündedir. Muğla tarımı da Türkiye tarımı da her türlü güçlüğe rağmen pandemide bir gün bile sebze, meyve, tahıl, bakliyat eksiği çekmemiştir. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ancak benim geçmişte bulunduğum CHP'nin demokrasi kültürüne de yaptığınız yakışmaz” diyerek sözlerini tamamladı.

CHP'li Demir'de “Biz şov yapmıyoruz, gerçekleri söylüyoruz, senden CHP'li olmaz. CHP'yi ağzına alma” derken, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Pehlivan'da “Müdür şov yapmayı bırak. Kemal Derviş'e dün öldü diyorsun. Ülke patlamak üzere” ifadelerini kullandı.

Bu tartışmalar konuşmanın ardından karşılıklı olarak devam ederken Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca araya girip gerginliği sonlandırmaya çalıştı.