Fethiye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı

İlçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde oturan B.G (34) ve N.Y (50)'nin evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu şeklinde bilgi alan ekipler operasyon için harekete geçti. Narkotik köpeği Heran'ın da destek verdiği operasyon da evde yapılan aramada Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı, narkotik köpeği Hera ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler evde yaptıkları aramada balkonunda saksılara dikili vaziyette kök kenevir bitkisi ve odunluk olarak kullanılan bölümde gizlenmiş vaziyette 18 parça halinde 556 gr Esrar Maddesi elde geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.G ve N.Y, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen B.G uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, N.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.