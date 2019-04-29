Fethiye'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Fethiye İlçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; İlçeye çeşitli illerden uyuşturucu madde getirerek satıldığı yönünde bilgi alan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.B, C.Ö, R.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki yapılan aramada bir miktar kokain uyuşturucu Extays hap ve bir adet silah silaha ait 30 Adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan S.B. ve R.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak eşen T Tipi Ceza Evine gönderilirken; C.Ö. ile İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.