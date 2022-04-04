Fethiye'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti suçlamasıyla cezaevinde yatan N.T.D.'nin yine uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla N.T.D. Z.Y. ve L.Y.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, satışa hazır parçalar halinde piyasa değeri 100 bin lira olduğu değerlendirilen metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T.D ve Z.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, L.Y.Y ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.