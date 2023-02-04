İhlas Haber Ajansı

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Fethiye'den çaldığı otomobille Menteşe'de yakalandı

Muğla’da 19 yaşındaki otomobil hırsızı, Fethiye ilçesinden çaldığı otomobille Menteşe İlçesinde yakalandı.

Muğla'da 19 yaşındaki otomobil hırsızı, Fethiye ilçesinden çaldığı otomobille Menteşe İlçesinde yakalandı.


Hırsızlık olayı bugün sabah saat 10:45 sıralarında Fethiye'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fethiye'de 48 JZ 952 plakalı otomobilin çalınması sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 19 yaşındaki A.E.Ş, Menteşe çevre yolu üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıntı araç içerisinde ele geçirilen 2 adet kol saati ve 1 adet motosiklet anahtarı ve olayı gerçekleştiren 19 yaşındaki şüpheli, doktor raporu alınarak Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekibine teslim edildi.

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