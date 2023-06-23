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Fethiyeli Ecrin 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Fethiye Gazi Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Ecrin Koyuncu 500 tam puan alarak Türkiye ve Fethiye birincisi oldu.

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Fethiye Gazi Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Ecrin Koyuncu 500 tam puan alarak Türkiye ve Fethiye birincisi oldu.



LGS ‘de sonuçlar açıklandı. Fethiye'de Gazi Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Ecrin Koyuncu 500 tam puan alarak Türkiye, Muğla ve Fethiye birincisi oldu. Gazi Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi Ecrin Koyuncu'nun 500 tam puanla Türkiye birincisi olması ailesi ve Fethiye Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri arasında büyük sevinç oluşturdu. Ecrin Koyuncu ileride liseyi bitirince Gök Bilimleri, Uzay Mühendisliği ya da Genetik Mühendisliği eğitimi almak istediğini belirtti.

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