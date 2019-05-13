Fethiyeli Engellilerden Anlamlı Yürüyüş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan engelliler, ellerindeki afişlerle farkındalık yürüyüşü yaptı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Sahil Bandı Özgecan anıtından başlayan yürüyüşe Fethiye Belediyesi Bando Takımı'nın eşlik etti. Engelli gençler, ellerinde "Engelsiz bir hayat istiyoruz", "Engelli Olmak Kusur Değil", "Acıyarak Değil Anlayarak Bakın", " En Büyük Engel Sevgisizliktir" yazılı dövizlerle sahil bandından Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.,

Engelliler, Fethiye Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı müzik eşliğinde medyanda oynadı. Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bozbaş, yaptığı açıklamada, yürüyüşün amacının eğlenmek değil, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Yürüyüşün şenlik havasında geçtiğini ifade eden, Bozbaş, “Güzel bir kalabalıkla yürüdük. Eskiden daha az insan oluyordu. Hayat devam ediyor. Herkesi engellilere destek olmaya çağırıyorum” dedi.