Fethiyeli Sağlık Memurunun Ailesine Taziye Ziyareti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Hatay, Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki son nöbeti sırasında hayatını kaybeden Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak sabır ve başsağlığı dilediler.