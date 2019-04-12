Fethiyeliler sağlık için yürüdü

Fethiye'de, Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Fethiye Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 7-13 Dünya Sağlık Günü ve Nisan Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık konusunda bilinç ve farkındalığı yükseltmek amacıyla 'Sağlık Yürüyüşü' düzenledi.

Şehit Fethibey parkından toplanan yaklaşık 50 öğrenci Fethiye kordon boyunca sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte öğrencilerin açtıkları pankartlar aracılığı ile sağlığın önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin sağlık haftası nedeni ile Fethiye sahil bandında yaptığı yürüyüşe; İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Şentürk, Okul Müdürü Ramazan Kuşçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fethiye sahil bandında yapılan ve vatandaşların alkışlar ile destek verdiği yürüyüş Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde son buldu.

Kültür Merkezi önünde yapılan törende öğrencilere ve katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Okul Alan şefi ve Meslek Öğretmeni Hanife Orhan, "Dünya sağlık örgütü 7 Nisan 1948 yılında kurulmuş ve bu tarih dünya sağlık günü olarak kutlanmaktadır. Söz konusu tarihlerde halk sağlığı ile ilgili sorunlara dikkat çekmek sağlık alanında yaşanan sıkıntılar noktasında farkındalık oluşturmak ve bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmesi yönünde motivasyon oluşturmak amacı le bir tema çerçevesinde Dünya genelinde etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya sağlık örgütü evrensel sağlık güvencesinin kendilerinin öncelikli hedefi olduğunu vurgulayarak 2019 yılı temasını "herkes için her yerde sağlık güvencesi" olarak belirlenmiş ve tüm insanların sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanması gerektiğini bunun herkes için bir hak olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda sağlığın korunması, devamı, hastalıkların tedavisi ve insanların ölmemesi için tüm toplumlara sağlık hizmetlerinin ulaştırılabilir olması gerekmektedir" dedi.

Törende sağılığın önemine değinen Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, "İnsanlar olarak bize emanet edilen sağlığı korumakla mükellefiz, bu bizim üzerimizde kişisel bir hak değil, evrensel bir halk olarak görüyoruz. Sağlık hizmetlerinden eşit miktarda yararlanmak, devlet sağlık konusunda her türlü imkanları bizlere sunuyor. Bizlerde bu imkanlardan yararlanıyoruz. Sağlığımız kaybetmeden önce yapılası gerekenler var, en öneli konuda bu. Sağlığımızı korumak ve sağlıklı bir şekilde hayat sürmek adına yapacağımız şeyler adına bugün bir yürüyüş düzenledik.

Yürüyüş sağlık için en önemlisi, bağımlılıkla mücadele insan zarar veren alışkanlıklardan ve bunlara bulaşmamak en başta gelenlerden. Okul kantinlerinde bir komisyonla denetliyoruz bakanlığımızın sağlığı tehdit edici gençlerin obeziteden korunmasını önleyici anlamda bir takım ürünler okul kantinlerinde satışını ve türetilmesini önüne geçmek adına bir takım kurallar var" diye konuştu.