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Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor.


Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.


“Vatandaşlar seferber oldu”


Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.


Fethiye-Ölüdeniz karayolu trafiğe kapatıldı


Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

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