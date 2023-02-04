Fethiye'nin 25 yıllık sorunu çözüldü

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla Fethiye'de Büyükşehir Belediyesi 184 milyon TL yatırım ile Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı projesini tamamlandı.

Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattında 121 kilometre kanalizasyon hat imalatı, 2 bin 644 muayene bacası, 3 bin 841 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezinin yanı sıra yollarda da 6 bin 300 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 163 bin 250 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

Muhtar Duma; “Başkan Gürün'e teşekkür ediyoruz”

Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Halil Duman uzun yıllardır bu yatırımı beklediklerini ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sayesinde sorunun ortadan kalktığını söyleyerek, “Ölüdeniz, Hisarönü Ovacık mevkiinde ki alt yapı kanalizasyon çalışmalarımız tamamlandı. Evsel bağlantılara başlandı. Üst yollarımız, parkelerimiz bitirildi. Ölüdeniz, Hisarönü Ovacık Mahallelerine 25 yıldır beklenen yatırımın gerçekleştirilmesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve emeği geçen tüm çalışanlara mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim” dedi.

Sönmez; “Bölgenin en büyük sorunu çözüldü”

Turizmci Ergün Sönmez altyapı yatırımının bölge turizmi için çok önemli olduğunu kaydederken, “Ben doğma büyüme Ovacık'lıyım ve turizmciyim. 25-30 yıldır bu bölgenin en büyük sorunu alt yapı ve kanalizasyondu. Geçtiğimiz yıl başlayan alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları bitirildi. Kanalizasyon bağlantıları yapıldı. Şuan bölgede yaşayanlar çok rahat. Yıllardır bu sorun devam ediyordu. Her yer sinek oluyordu. Kokudan geçilmiyordu. Şimdi bu tür sorunumuz kalmadı. Sinekte yok kokuda yok. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.