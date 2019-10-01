Fethiye'nin dev altyapı ihalesi yapıldı

Dünya Bankası'nın ‘Sürdürülebilir Şehirler Projesi' kapsamında İller Bankası ile sözleşmesini imzaladığı kredi paketi ile 83 Milyon Avro değerindeki finansman desteği alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ve Bodrum'un altyapısının güçlendirilmesi için yapacağı çalışmaların ihaleleri gerçekleştirildi.

İhaleye 13 firma katıldı

Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü ve Ovacık Mevkileri kanalizasyon şebeke ve terfi hattı yapım ihalesi MUSKİ Genel Müdürlüğünde yapıldı. Saat 10.00'da başlayan ihaleye 13 firma katıldı. ihale MUSKİ'nin sosyal medya adresinden canlı yayınlandı.

Bodrum ihalesi yapılmıştı

Bodrum ilçesinin Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Dereköy, İslamhaneleri, Peksimet, Koyunbaba ve Geriş mahallelerine yapılacak olan kanalizasyon hattının ihalesi 27 Eylül tarihinde gerçekleşmiş ihaleye 7 firma katılmıştı.

Başkan Gürün: “Alt yapı yatırımlarımız devam edecek”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Muğla, Türkiye'nin ve Dünya'nın en önemli turizm kentlerinin başında geliyor. Bodrumumuz için kanalizasyon şebekesi yapım işi ihalesini 27 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdik. Fethiye'mizin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü ve Ovacık Mevkileri kanalizasyon şebeke ve terfi hattı yapım ihalesini de tamamladık. Dünya Bankasından sağladığımız kredi ve öz kaynaklarımızla Bodrum, Fethiye başta olmak üzere diğer ilçelerimize alt yapı yatırımlarımız devam edecek” dedi.