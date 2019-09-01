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Fethiyespor: 3 - Erokspor 0

TFF 3.

Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Erokspor'u 3-0 mağlup etti.


Fethiyespor Erokspor maçını, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, , Erokspor yöneticiler ile birlikte izledi.


Maçtan Dakikalar


21.dakika da Erokspor atağında Melih cezasahası dışında sert vurdu. Kaleci Serkan iki hamlede topa sahip oldu.


36. dakika da Fethiyespor'da Hüseyin'in pasıyla topla buluşan Turgay ceza sahası dışında sert vurdu. Kaleci Özgün'ün müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu. 1-0


74.dakika da Erokspor'da Alper cezasahası içindeki Şahin'e pas verdi. Şahin'in sert vuruşunda top auta çıktı.


78.dakika da Fethiyespor cezasahası içinde karambolden seken topla Şahin Buluştu. Şahin'in şutunu kaleci Serkan güçlükle yumruklayarak uzaklaştırdı


81.dakika da sağ kanattan hızlı çıkan Metin Sevinç cezasahası alanı içerisine girdiği anda sert vurdu. Kaleci Özgün'ü geçen topa arka direkte Halil İbrahim dokundu 2-0


86.dakika da Metin kullandığı serbest vuruşu cezasahası içine ortaladı. Anıl kafayla topu aşırarak ağlarla buluşturdu 3-0


Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-0 sona erdi.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Bayrak, Ozan Burak Akduman


Fethiyespor: Serkan, Hüseyin, Sabri, Erdi, Sergen(Dk. 76 Aykut ) Anıl Gir(Dk 72 Metin), Halil İbrahim Canik, Turgay (Dk. 66 Cemal) İbrahim, Mert, Anıl Arıcıoğlu,


Erokspor: Özgür, Sinan, Rahmi, Efe, Alper(Dk 80 Eray), Şahin, Erhan, Gökcan, Melih, Halil Çelik (Dk 70 Orhan Gülle), Emre, ( Dk.46 Abdurrahmanx )


Goller: Dk 36 Turgay, Dk 81 Halilibrahim, Dk 86 Anıl (Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Dk. 73 Erdi, Dk 83 İbrahim (Fethiyespor), Dk. 86 Melih (Erokspor)

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