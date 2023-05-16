Fethiyespor 3'lük attı; 1-0

TFF 2.
lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, evinde oynadığı son maçında 1461 Trabzon FK'yı 70. dakikada Selim Kayacı'nın attığı golle 1-0 yenerken, kaleci Enes 81. dakikada Kerem'in kullandığı ve köşeye giden penaltı vuruşunu kurtardı. Fethiyespor, evinde oynadığı bu son maçtaki galibiyetle puanını 52'ye yükseltti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada sağdan ceza alanına yaklaşan Selçuk, uzak direğe ortaladı. İlyas, topu penaltı noktasına çıkardı. Murat, topa yakından dokunamadı.
36. dakikada Batuhan'ın pasını Özkan, sert vurdu. Top üstten dışarı gitti.
62. dakikada Selçuk, topu yerden ortaladı. Murat vurdu. Kaleci Özkan iki hamlede gole izin vermedi.
65. dakikada Burak'ın pasını Selçuk, Selim'in önüne aktardı. Selim 20 metreden topu kaleye nişanladı. Top yan direkten geri döndü.
70. dakikada Onur Taha'nın caza alanına yerden gönderdiği topu düzelten Selim, sert bir vuruşla kaleci Özkan'ı avladı 1-0
80. dakikada Kerem ceza alanına girdiği anda Onur Taha ile mücadelesinde kendini yere bırakınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Fethiyesporlu futbolcuların itirazı sonuç getirmedi.
81. dakikada Kerem Baykuş'un penaltı vuruşunu kaleci Enes, adeta uçarak çeldi.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Fethiyespor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın XX, Mustafa Onur Özgenç XX, Muhammet Munir Dadı XX
Fethiyespor: Enes FidayeoXXXX, Sezer ÖzmenXXXX, Doğan Can KılıçXXX, Şahan AkyüzXXX, İlyas YılmazerXXX, Azad FilizXXX, Berkay SamancıXXX(Dk 57 Selim Kayacı XXXX), Selçuk AlibazXXXX, Burak ÖzdumanXXX(Dk 73 Cihan Kazan XXX), Murat YılmazXXX, Ali CeylanXXX(Dk 57 Onur Taha Takır XXX)
1461 Trabzon FK; Özkan KarabulutXX, Buğrahan KarslıXX, Tunahan ErgülXX, Batuhan KörXX(Dk 67. Atalay Yıldırım XXX), Özkan YıldırımXXX, Nafican YardımcıXX( DK 86 Muammer X) , Kerem BaykuşXX, Ahmet Abdullah ÇakmakXX(Dk 72 Enes X), Arif MorkayaX, Abdulkadir KorkutX, Bahadır ErolXX
Gol: Dk 70 Selim Kayacı (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk 80 Onur Taha, Dk 86 Doğan Can (Fethiyespor)
Kırmızı Kart; Dk 90 Murat Yılmaz (Fethiyespor)