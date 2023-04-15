Fethiyespor, Bucaspor'a fren yaptırdı: 2-0

lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, şampiyonluğa koşan ve haftalardır kaybetmeyen Bucaspor 1928'i Murat Yılmaz ve Ali Ceylan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Maçtan Notlar

Karşılaşmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ile yaklaşık 2 bin 500 taraftar izledi. Fethiyespor'un İngiliz uyruklu taraftarları da ilginç kostümlerle Fethiyespor formalarıyla tribünlerde karşılaşmayı büyük bir heyecanla izledi.

Fethiyespor, Bucaspor 1928 karşılaşmasını Bucaspor Onusal Başkanı Nezir Aktaş diğer yöneticilerle birlikte izlerken, İzmir'den gelen 300'e yakın sarı lacivertli taraftarlarda maçta takımlarına 90 dakika boyunca destek oldu.

Karşılaşma Fethiyespor'un Apaçi taraftar topluluğu ile Bucaspor'un taraftarlarının tribün coşkusuna sahne oldu. Bulutlu bir havada oynanan karşılaşma boyunca her iki taraftar grubu da takımlarına tezahüratlarıyla destek oldu.

Fethiyespor'da Sarıyer maçında forma giyen Tahacan ve Azad Filiz yedek olarak çıkarken, Doğan Can Kılıç ve Berkay Samancı ilk 11'de yer aldılar. Bucaspor'da ise Ahmet Aslan ve Saruhan Findikci yedek soyunurken, Furkan Çil ve Cuma Menize'de ilk 11'de sahaya çıktılar.

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Murat sol çaprazdan kaleyi gördüğü anda topa yerden vurdu. Top yandan dışarıya gitti.

8. dakikada Mehmet Fuat sol kanattan kaptığı topu ceza alanına ortaladı. Berke penaltı noktası üzerinde düzeltip vurdu. Top direği sıyırıp üsten dışarıya gitti.

15. dakikada Çağrı, soldan ceza alanına yaklaştı. Sezer, kafayla sektirdi. Kısa düşen topu Furkan, füze gibi vurdu. Top direğin yanından dışarıya gitti.

21. dakikada Selçuk, sağdan Ali Ceylan'ı gördü. Ali, bomboş durumda kaleci Kıvanç'la karşı karşıya geldi. Vuruşunda kıvanç topu kornere çeldi.

32. dakikada Lokman'ın ortaladığı topu Musa, ceza alanı çizgisi üzerinde gelişine vurdu. Top üstten dışarıya gitti.

48. dakikada Murat orta sahadan aldığı topla ceza alanına yaklaştı. Berkay'a uzattı. Berkay, savunmaya rağmen yerden sert vurdu. Kaleci Kıvanç, topa direk dibinde sahip oldu.

53. dakikada Burak, sağdan ortaladı. Kale içinde Murat, Çağrı ile topa yükseldi. Çağrı, topa dokunurken kendi kalesine köşeye giden topu kaleci Kıvanç, tokatlayarak kornere attı.

64. dakikada Alper, Erhan'ın pasını bomboş durumda kaleye nişanladı. Enes, ön direkte uzanarak topu kornere gönderdi.

80. dakikada Selçuk Ali paslaşmasında Selçuk ortaladı. Arka direkte topla buluşan Murat Yılmaz düzeltip, sert vurdu. Top kaleci Kıvanç'ın bakışları arasında ağlara gitti. 1-0

82. dakikada Murat, topu savunma arkasına yerden gönderdi. Ali Ceylan kaptığı topla ceza alanına girdi. Sağ çaprazdan çok sert vurdu. Top ağlara gitti. 2-0

85. dakikada Erhan Şentürk'ün şutu üst direkten geri döndü.

88. dakika ani Fethiyespor atağında Mazlum ve Alper Kadir rakiplerine aynı anda çok sert harekette bulununca hakem tereddütsüz her ikisine de kırmızı kart gösterdi. İlerleyen dakikalarda tarafların gol çabası yetmedi. Karşılaşmayı ev sahibi Fethiyespor 2-0 galip kapattı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Tarık Güldal, Halil Tolgahan Demir, Muhammet Mahmut Delimaz

Fethiyespor: Enes Fidayeoxxx, Sezer Özmenxxx, Doğan Can Kılıçxxx, İlyas Yılmazerxxx, Rıdvan Türkerxxx, Berkay Samancıxxx (Dk 66 Azad Filiz), Selçuk Alibazxxx, Selim Kayacıxxx, Ali Ceylanxxxx, Burak Özdumanxxx (Dk 66 Oktay Balcı), Murat Yılmazxxxx (Dk 86 Aykut Uluç)

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarışx, Mazlum Demirxx, Lokman Görxx, Alper Kadir Durukxx, Musa Çağıranxx(Dk 57 Saruhan Findikcix), Çağrı Giritlioğluxx, Furkan Çilx, Cuma Menize (Dk 57 İlhan Dede), Berke Bıyıkxx (Dk 57 Sadık Başx) , Erhan Çelenkxxx (Dk 77 Erhan Şentürkxx), Mehmet Fuat Gölbaşıxx

Goller: Dk 80 Murat Yılmaz , Dk 82 Ali Ceylan

Sarı Kartlar: Dk 26 Berke Bıyık (Bucaspor 1928) Dk 40 Selim Kayacı (Fethiyespor)

Kırmızı Kart,: Dk 88 Mazlum, Alper Kadir (Bucaspor 1928)