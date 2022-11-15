Fethiyespor, Mesut Toros ile yollarını ayırdı

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Fethiyesporda teknik direktör Mesut Toros ile yollar ayrıldı.

Uşakspor maçında alınan mağlubiyetin ardından bazı taraftarlarla tartışıp, emniyet müdürlüğüne şikayetçi olan teknik direktör Mesut Toros, Fethiyespor yönetim kurulunun aldığı karar üzerine sözleşmesi karşılıklı fesih edildi. Sezon başından bu yana Fethiyesporda görev alan teknik direktör Mesut Toros, takımına 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldırarak 15 puan toplayıp, ligde 12'nci sırada yer alıyor. İki günden bu yana başkan Esat Bakırcı yönetiminde bir araya gelen yönetim kurulu bugün öğle saatlerinde bir kez daha toplanıp, Toros ile yollarını ayırdı. Teknik Direktör Mesut Toros, futbolcularla bir toplantı yapıp, kendilerine başarılar dilerken, yardımcı hocalar ile birlikte kulüpten ayrıldı. Fethiyespordan ayrılmadan önce gazetecilere basın sözcüsü Nurkaya Gündoğdu ile birlikte teknik direktör Mesut Toros, açıklamalarda bulundu.

“Fethiyespor başarılı bir takımdır”

Fethiyespor'dan ayrıldığını belirten teknik Direktör Mesut Toros, “Fethiyesporda bazı konuların önünü açmak adına başkanımız Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyelerine yaşadığım bazı sıkıntıları anlattım. Böyle devam ettiği sürece takımımıza zarar verileceğini düşündüm. Onlarda bu düşüncemde her zaman olduğu gibi bana destek oldular. Bırakmamamı istediler. Ama, ben mental anlamda bazı şeylerin bittiğini düşünüyorum. Sezon başında kulübün finansal anlamda yapabileceği, kendimize göre en iyi, en karakterli oyuncuları transfer ettik. Ama, maalesef bu yaşıma kadar yaşamadığım tüm şanssızlıkları bu sezon Fethiyesporda yaşadım. Özellikle sakatlıklar konusunda, şanssızlıklar konusunda çok muzdaribiz. Nurettin Çakır'ın sakatlanması ile birlikte başlayan şanssızlıklarımız bu zamana kadar devam etti. Bizde gençlerimizle buraya kadar geldik. Fethiyespor camiası ile, başkanım ve yönetimim ile, gerçek Fethiye sevdalıları ile ilgili hiçbir sorunum olmadı ve olamaz da. Kulüpten ayrılmamın kesinlikle bu kişilerle alakası yoktur. Fethiyespor köklü ve büyük bir takımdır. Tek temennim inşallah sakat oyuncuların sakatlıkları geçer, devre arasındaki takıma yeni yapılacak takviyelerle bu takım çok daha güzel imzalar atacaktır. Fethiye halkına, başkanımız Esat Bakırcı'ya, yönetim kurulu üyeleri Nurkaya Gündoğdu ve Nacit Çatal olmak üzere herkese ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum“ dedi.

“Herhangi bir kulüple anlaşma yapmadım”

Kendisinin hiçbir kulüp ile anlaşma yapmadığını da dile getiren Toros, “Bucaspor maçına çıkarken, Nazillisporun hocası üçte üç yapmış bir hoca idi. Maçlar bittikten sonra Nazillisporun kupa maçından sonra hoca istifa edince herkes Mesut Toros adını ön plana çıkardı. Nazillispor ile anlaştığım konusunda ve Fethiyespor ile yollarımın ayrıldığı alt Liglere verilmiş. Bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Sadece Nazillispor değil, beni bir çok kulüp aradı. Ama ben onlara Fethiyespor ile anlaşmamın devam ettiğini defalarca belirttim. Ve hiç kimse ile anlaşmaya oturmadım. Ben kendimi başarılı bir teknik adam olarak görüyorum. Belli bir başarılara imza atmış insanım. Dolayısıyla onların beni aramaları gayet normal. Ama Fethiyespor ile yollarımın ayrılmadığı için kimseye yeşil ışık yakmadım. Artık bu süreçten sonra gelen tekliflere bakacak ve değerlendireceğiz. Şu an için anlaştığım bir futbol kulübü yok” diye konuştu.

Mesut Toros'a başarılar diledi

Fethiyespora ve camiasına verdiği emeklerden dolayı Mesut Toros ve ekibine teşekkür eden Fethiyespor Başkan Yardımcısı Nurkaya Gündoğdu ise, “Fethiyesporun şampiyonluktan çıkarak 2'nci lige çıkmasının ardından Mesut Toros hocamız teklifimizi geri çevirmedi. Fethiyesporun başına geçerek imkanların el verdiğince bir kadro kurdu. Fakat şampiyonluktan sonra her zaman görülmüştür ki, o takım bir mali kriz yaşar. Fethiyesporda bu duyguyu tattı. Çok istenilen oyuncuları imkansızlıklardan dolayı alamayınca hocamın görüşü doğrultusunda ikinci ve üçüncü aşamadaki oyuncuları aldık. Bununla da bir hedef koyduk. Yine de hedefimiz yüksek. Sezon sonunda bu takım çok güzel yerlerde olacak. Fethiyespor yönetimi adına ben Mesut Toros hocamıza verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hocamı ben kesinlikle başarısız görmüyorum. Kendini kanıtlamış ve marka haline gelmiş bir hocadır. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Futbolcularla toplantı yaptı

Öte yandan Fethiyesporun Balıkesirspor ile yapacağı maça, alt yapı antrenörleri Reha Özmen ve Serdar Sarıçoban'ın hazırlayacağı bildirildi. Fethiyespor basın sözcüsü Nurkaya Gündoğdu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte idmana giderek futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. En kısa sürede yeni hocanın takıma geleceğini ve kan değişikliği yaşanacağını belirtip, “Öncelikle görev sizlere aittir. Kendinize iyi bakıp, iyi çalışmanız gerekiyor” diye konuştu.

Teknik direktör Mesut Toros böylece 3. kez görev yaptığı Fethiyespor kulübünde yollarını ayırdı.