Fethiyespor Serik Belediyespor virajında

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Fethiyespor 30. hafta mücadelesinde kendi evinde Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlılar tesislerinde kampa çekildi.

Fethiyespor ilk yarıda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Fethiyespor'da bu maçın hazırlıkları tamamlandı. Hafta içinde Çarşamba günü deplasmanda Kırşehirspor'a 5-3 mağlup olan 33 puanla 13.sıradaki Fethiyespor, Pazarspor'u 3-0 yenen 42 puanla 9.sıradaki Serik Belediyespor'u yenmek için tüm kozlarını ortaya koyacak. Geçtiğimiz maçta bazı oyuncularını dinlendirip o maçta rotasyon yapan Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın bu haftaki maçta tam kadro sahaya çıkacak. Fethiyespor'un sezon başında transfer ettiği ancak ara transferde yollarını ayırdığı Sinan Kalaycı Serik Belediyespor'da kaptan olarak bu maça çıkması bekleniyor.

Fethiyespor Serik Belediyespor maçını Bursa bölgesinden Hasan Kaçar yönetecek olup, yardımcılıklarını Sakarya bölgesinden Oğuzhan Yiğit ve Balıkesir bölgesinden Enes Biroğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İzmir bölgesinden Berk Sipahi olacak. Karşılaşmayı yönetecek Bursa bölgesinden Hasan Kaçar'ın Fethiyespor'un deplasmanda 11 Ekim 2020 tarihinde 2-1 yenildiği Tekirdağspor maçını yönetmişti.

Fethiyespor'un maça Enes , Doğan Can Kılıç, Rıdvan Türker, İlyas Yılmazer, Sezer Özmen, Azad Filiz, Selçuk Alibaz, Berkay Samancı, Ali Ceylan, Murat Yılmaz ve Aykut Uluç 11'i ile çıkması beklenirken Serik Belediyespor'un ise maça Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Erbay Eker, Burak Göksel, Sinan Kalaycı, Mehmet Can Kocabaş, Oğuzhan Doğan, Mehmet Demirözen, Muhammet Akpınar, Erdi Zengin ve Hakan Olkan 11'i ile çıkması bekleniyor.

Fethiyespor genel kaptanı Nacit Çatal, “Fethiyespor olarak artık puan kaybetme lüksümüz yok.3 haftadan bu yana kazanamadık. Önemli bir maç oynayacağız. Serik Belediyespor'u yenerek puan kaybının önüne geçeceğiz. Tüm taraftarlarımızı hem güzel futbol izlemeye hem de galibiyet coşkusunu yaşayamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın Pazar günü saat 14.00'da Fethiye Şehir Stadın'da oynanacak karşılaşmayla ilgili olarak, “Son 3 maçtan bu yana kaybettik. Serik Belediyespor'u yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Deplasman yorgunluğunu attık. Maç saatini bekliyoruz. Kart cezalımız yok. Güzel bir maç olacak. Tüm taraftarlarımızın desteğiyle yeniden galip gelip bir seri başlangıcı yapmak istiyoruz" diye konuştu.