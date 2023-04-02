Fethiyespor, Serikspor'a patladı: 2-0

lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor'u 6. dakikada Murat Yılmaz ve 65. dakikada Oktay Balcı'nın attığı gollerle 2-0 yenerken, 3 maçlık yenilgi serisini de bozdu. Fethiyespor puanını 36'ya yükseltirken, 12. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Kaptan Selçuk'tan gelen topla ceza alanı dışında topla buluşan Murat Yılmaz, yerden sert bir vuruşla ağları havalandırdı. 1-0

8. dakikada Sinan topu sol tarafa ortaladı. Mehmet Can Kocabaş düzeltip yerden sert vurdu. Enes köşeden topu kornere çeldi.

34. dakikada Aykut'un pasını Selçuk, ceza alanı çizgisi üzerinden yerden vurdu. Kaleci Mehmet, direk dibinde kornere çeldi.

65. dakikada Ali'nin pasını Oktay, ceza alanı içinde yakaladı. Sert vurdu. Top ağlara gitti. 2-0

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Hasan Kaçarxxx, Oğuzhan Yiğit Karpuzxxx, Enes Biroğluxxx

Fethiyespor: Enes Fidayeoxxx, Taha Can Velioğluxxx, Rıdvan Türkerxxx, Sezer Özmenxxx, İlyas Yılmazerxxx, Azad Filizxxx, Berkay Samancıxxx(Dk 59 Berat Satır), Selçuk Alibazxxxx, Murat Yılmazxxx(Dk 73 Umut Sönmez), Aykut Uluçxx(Dk 46 Ali Ceylanxxx), Oktay Balcıxx(Dk 82 Berat Tosun),

Serik Belediyespor; Mehmet Doğanxx, Fırat Arıkanxx(Dk 46 Sergen Yatağanxx) , Erbay Ekerxx, Burak Gökselxx(Dk 73 Batuhan Kırdaroplu), Sinan Kalaycıx (Hüseyin Can), Mehmet Can Kocabaşxx, Mehmet Demirözüxx, Muhammet Akpınarxx, Erdi Zenginxx(Dk 46 Erdoğan Kaya), Hakan Olkanxx, Harun Kavaklıderexx(Dk 46 Oğuzhan Doğan)

Gol: Dk.6 Murat Yılmaz, Dk 65 Oktay Balcı (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk 30. Oktay Balcı (Fethiyespor),Dk.40 F. Arıkan (Serik Belediyespor)