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Fethiyespor “Toros” ile ilerleyecek

TFF 3.

Lig 2. Grupta mücadele eden Fethiyespor anlaşmaya vardığı teknik direktör Mesut Toros ile yükselişe geçmek istiyor.


Fethiyespor teknik direktörü Mustafa Ceviz, geçen hafta sahasında Cizrespor ile 1-1 beraber kaldığı müsabakanın ardından istifa etti. Ceviz'in istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Fethiyespor yönetimi tecrübeli teknik direktör Mesut Toros İle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Toros, geçen yıl Karşıyaka'yı play - off oynattığını, Fethiyespor'uda play-off oynatıp şampiyon yapmak istediğini kaydetti.

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