İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiyespor'da 6 kişinin testi pozitif çıktı

Misli.

com 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor'da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.


Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak olan Belediye Kütahyaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup 4 futbolcu ve 1 antrenörün test sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcular ve antrenörün takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokol gereği başlanmıştır" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.