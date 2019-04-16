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Fethiyespor'da Tarık Daşgün dönemi kapandı

Fethiyespor’da Etimesgut Belediyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Tarık Daşgün’ün görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Fethiyespor'da Etimesgut Belediyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Tarık Daşgün'ün görevinden ayrıldığı öğrenildi.


Sezona Levent Eriş ile başlayan Fethiyespor, altıncı haftadaki Menemen Belediyespor yenilgisi sonrası kan değişimine gitti. Levent Eriş'in ayrılmasıyla 4 karşılaşmada Fevzi Sevinç dümene geçti. 11'inci haftada Zonguldak Kömürspor maçında takımın başına geçen Daşgün, Fethiyespor ile birlikte 21 maça çıktı. 5 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 22 gol atıp, 22 gol yedi. 23 puan toplayabildi. Ve ligin alt sıralarından bir türlü kurtulamadı. Tarık Daşgün'ün gitmesiyle birlikte Fethiyespor yönetiminin 3 maçlık teknik direktör arayışına başladığı öğrenildi.


Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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