Fethiye'ye 250 bin nüfusluk atık su arıtma tesisi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 katına çıkarılıyor. Hali hazırda işletilmekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında 50.000 m3/gün kapasiteye ulaşacak. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis 250 bin kişilik nüfusa göre planlandı.

Mevcut tesisteki Elektro-Mekanik Sistemlerinde yenileme ve iyileştirme işlemlerinin de gerçekleştirilecek olması, Fethiye AAT'nin çıkış suyu kalitesini de arttırarak daha temiz bir deşarj yapma imkanı sağlayacak. Tesisteki kapasite artışı ile Fethiye'nin önümüzdeki en az 20 yıllık Arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak.

Dünyanın ve ülkemizin çekim merkezi olan Muğla'da alt ve üst yapılara büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün birçok ilçede devam eden altyapı yatırımları ile Muğla'nın güzelliklerini koruyarak geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla'mız 13 ilçesi, 569 mahallesi, yüzde 68 orman varlığı, Bin 479 km kıyı uzunluğu ile ülkemizin ve dünyanın en gözde merkezlerinden biri. Yazlık ve kışlık nüfusu arasında büyük fark olan Muğla'mızda altyapı yatırımlarına büyük önem veriyor ve yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz. Özellikle dünya bankasından sağladığımız kredilerle Muğla'mızda altyapıya büyük yatırım hamlesini başlattık. Fethiye ilçemizde devam eden kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini de iki katına çıkartıyoruz. Fethiye'mizin, Muğla'mızın geleceğine yatırım yapıyor, hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin alt ve üst yapıları ile örnek bir kentte huzur içinde yaşamaları için çalışıyoruz” dedi.