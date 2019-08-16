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Fethiye'ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox’a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox'a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.


Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki mega yat, uzun süredir Muğla'nın Bodrum Marmaris ve Fethiye ilçelerinin mavi sularında dolaşıyor. Gittiği bölgelerde tatilcilerin ilgisini çeken mega yat, yakıt ikmal için sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na geldi. Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 6 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.


Haftalık kirası bir milyon doların üzerinde olan ve iki helikopter pisti bulunan yat, ikmalin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi. Mega yatın içinde kim olduğu ve nereye gideceği hakkında bilgi verilmedi. Mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.

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