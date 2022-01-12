Fethiye'ye son 24 saatte 45.6 kilogram yağış düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde son 24 saatte metrekareye 45.6 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Tüm Türkiye'yi etkileyen yağışlı hava Fethiye'de de sağanak yağmur şeklinde görüldü. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Fethiye'de son 24 saatte metrekareye 45.6 kilogram yağış düşerken, 48 saatte ise metrekareye 71.2 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Yağışlı havanın bugün akşam saatlerinden itibaren Fethiye'yi terk etmesi beklenirken, önümüzdeki 1 hafta boyunca yağış beklenmediği kaydedildi. Hava sıcaklığının ise 5-6 derece birden düşeceği, özellikle turfanda sebze üreticilerini muhtemel don olayına karşı tedbirli olmaları istendi.