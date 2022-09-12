FETÖ şüphelileri yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde FETÖ şüphelisi 4 eski asker, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışırken yakalandı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, denizde dalgıç kıyafetleri yüzen 4 kişiyi yakaladı. Yüzerken taşıdıkları torbaları ile birlikte bota çıkarılan M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G. isimli 4 kişinin FETÖ'den davalarının devam ettiği, yurtdışına çıkış yasaklarının olduğu, ikisinin ise aranmasının bulunduğu öğrenildi. Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alındı.