FETÖ üyelerini yurt dışına kaçışına yardımcı olan 3 kişi tutuklandı

2019 yılında Göcek Mahallesi Yat Marinasından 15 FETÖ/PDY iltisaklı şahısların illegal yollarla çıkış yaptığı şeklinde bilgi elde edilmesi üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye KOM ve GİM Grup Amirliği görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı, FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yardım Etme ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından çalışma düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Yabancı turist gibi hareket etmişler"

FETÖ zanlılarının kaçışına ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri, Göcek Limanı'ndan itibaren 180 saatlik kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemede, şapka ve gözlük takan şüphelilerin yabancı turist gibi hareket ettikleri gözlendi. Muğla, Niğde ve Eskişehir'de 20 Nisan'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.