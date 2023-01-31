FETÖ üyesi Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.R.P. isimli şahsın, Bodrum'da olduğu tespit edildi. Şahıs, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Akçaalan Mahallesi'nde yaptığı operasyon ile yakalandı. A.R.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.