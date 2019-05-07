İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kadın Marmaris'te yakalandı

Marmaris’te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki kadın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Marmaris'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki kadın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.S., cezaevine gönderildi.


Marmaris'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki S.S. isimli kadın polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.S. cezaevine gönderildi.


Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.S.'nin Marmaris'te olduğu bilgisine ulaştı. TEM ekipleri, ev hanımı S.S.'nin Beldibi Mahallesi'nde bulunduğu eve, sabah saatlerinde baskın yaptı. Baskında yakalanan S.S., işlemleri sonrası adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.