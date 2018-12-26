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Fevzi Tuncay yuvaya döndü

Muğlaspor altyasından yetişerek uzun yıllar Beşiktaş ve Milli Takımın kalesini koruyan, daha sonra da çok sayıda Süper Lig takımında forma giyen başarılı Kaleci Fevzi Tuncay Muğlaspor’da Kaleci Antrenörlüğü görevine getirildi.

Muğlaspor altyasından yetişerek uzun yıllar Beşiktaş ve Milli Takımın kalesini koruyan, daha sonra da çok sayıda Süper Lig takımında forma giyen başarılı Kaleci Fevzi Tuncay Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü görevine getirildi.


Uzun yıllar sonra doğduğu şehre hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Tuncay, Muğlaspor camiasının çok büyük bir camia olduğunu söyledi. Bir dönem Milli Takım kalesini de başarıyla koruyan başarılı eldiven Süper Lig de Beşktaş'ın ardından Gaziantepspor, Samsunspor, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Kocaelispor, Giresunspor ve Tavşanlı Linyitspor takımlarının formalarını giydi. Futbolu bıraktıktan sonra Altınordu Kulübünde Gençlik Gelişim Kaleci Antrenörlüğü, Uşakspor, Tarsus İdmanyurdu ve Diyarbekirspor'da da Kaleci Antrenörlüğü yapan Fevzi Tuncay bundan sonra yeşil beyazlı kulüp için görev yapacak.


Muğlaspor'un çok büyük bir camia olduğunu ve kendisinin bu kulüpte yetişmesi ile her zaman gurur duyduğunu ifade eden Muğlaspor Kaleci Antrenörü Tuncay, ligin ikinci devresinde takım olarak çok başarılı olacaklarını kaydetti.

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