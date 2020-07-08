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Fiber teknede 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fiber tekne içinde sürüklenen 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fiber tekne içinde sürüklenen 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.


Bodrum Karaada açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tekne içinde sürüklenen 11 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 11 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sahil Güvenlik botuna alınırken, fiber tekne yedeklenerek kıyıya çekildi.

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