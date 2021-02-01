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Fidan üretim tesisinde yangın

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesindeki bir fidan üretim tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesindeki bir fidan üretim tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, fidan üretim tesisinde tadilat çalışması esnasında spiral kesme aletinden çıkan kıvılcımlar yanına neden oldu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Yangın sonucu maddi hasar oluşan işletmede yaklaşık 15 bin sebze dikim viyolunun üçte birlik bölümü, şişe ve kutularda bulunan bir miktar sıvı ve toz zirai ilaç yandı. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik bir çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

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