Figen Çoban'ın ölümü ile ilgili 4 gözaltı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesinde 21 Ocak'ta yanarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Figen Çoban'ın ölümü ile ilgili kocası ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkiinde 21 Ocak'ta sabah meydana geldi. 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın, kendi üzerine benzin dökerek vücudunu ateşe verdiği iddia edilmişti. Jandarmanın araştırmasında, genç kadının önceki günlerde kendisine gelen bir mesaj nedeniyle eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde Figen Çoban'ın kocası ile toplam 4 kişi gözaltına alındı.