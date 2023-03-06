Figen Çoban'ın ölümü ile ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 21 Ocak'ta yanarak hayatını kaybeden kadının ölümü ile ilgili gözaltına alınan kocasının da aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkiinde 21 Ocak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın (40) üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği iddia edildi. Jandarmanın araştırmasında kadının kendisine gelen bir mesaj nedeniyle eşi M.Ç. (44) ile tartıştığı belirlendi. Bu gelişme üzerine cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timi, Figen Çoban'ın kocası M.Ç. ile H.Ç, V.S. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.