Fileye dolanıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde oyun parkındaki fileye dolanıp mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Tuzla Mahallesi 594 sokakta bulunan bir çok oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk oyun parkında bulunan futbol sahasındaki kalenin filelerinin arasına giren kedi filelere dolanarak mahsur kaldı. Kedinin filelerden kurtulmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri kedinin dolandığı fileyi keserek kediyi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen kedi, ekiplerin çalışmalarının ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı.