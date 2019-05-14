Filistinlilerin umuda yolculuğu erken bitti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına yasadışı yollarla geçmeye çalışan 43 Filistinli Sahil Güvenlik ekiplerinde kıs kıvrak yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri Karaada güney doğusunda gece saatlerinde bir haraketlilik tespit etti. SG botuyla bölgeye giden ekipleri balık islifi şeklinde dizilmiş 43 Filistin uyruklu göçmenle karşılaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilerek adli ve idari işlem yapıldı. Yabancılar şubeye teslim edilen göçmeler sınır dışı edileceği öğrenildi.