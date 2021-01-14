Filmlere özenen gençler, polise yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde filmlere özenip parklarda ellerinde silahlarla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp kendilerine çete görünümü veren içlerinde yaşı küçük şahıslarında bulunduğu 12 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Sarıana Parkı ve çevresinde küçük yaşta çocukların, çocuk parkı etrafında çete gibi takıldıkları ve bellerinde silah olduğuna dair gelen ihbar üzerine Asayiş büro ekipleri hemen soruşturma başlattı. Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan dijital ve fiziki takip sonucunda 12 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramasında 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 12 şahıstan, yaşları küçük olanlar, pişman olduklarını belirtmeleri üzerine denetimli serbestlik şartı ile tahliye edildi. Yaşları 18 den büyük olan şahıslara ise idari para cezası kesildi.