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Final maçı Akhisar'da oynanacak

Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki Spor Toto 1.

Lig Play-Off Final müsabakasının, Akhisar Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.



Spor Toto 1. Lig Play-Off çeyrek final müsabakasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, çeyrek finalin diğer ayağında Sakaryaspor'u 1-0 ile geçen Eyüpspor ile yarı finalde karşılaştı. Yarı finalin İstanbul'da oynanan ilk maçını Eyüpspor 1-0 kazandı. Bodrum'da oynanan rövanş maçında yeşil beyazlılar son dakikalarda bulduğu gollerle müsabakayı 2-0 kazanıp finale yükseldi.



8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak final maçının yeri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, finalin Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Akhisar Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

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