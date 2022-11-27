Firar FETÖ'cü yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında ‘FETO/PYD terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.G. isimli şüpheli yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler il genelinde sorumluluk alanlarında çalışma başlattı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda F.G. isimli şüphelinin yakalanmasının ardından işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.