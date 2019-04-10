Firari FETÖ şüphelisi karı koca sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, sahte kimlikle yakalandı.

KHK ile mesleklerinden ihraç edilen eski hakim R.K.K. ile eski savcı kocası H.K'nın Fethiye'de yaşadığı bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Taşyaka Mahallesi'ndeki bir eve yaşadıklarını tespit eden ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda H.K. ile R.K.K. gözaltına alındı. fETÖ'ye üyelik suçlamasıyla soruşturmaları süren 2 zanlının, yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.