İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Firari FETÖ şüphelisi karı koca sahte kimlikle yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, sahte kimlikle yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, sahte kimlikle yakalandı.


KHK ile mesleklerinden ihraç edilen eski hakim R.K.K. ile eski savcı kocası H.K'nın Fethiye'de yaşadığı bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Taşyaka Mahallesi'ndeki bir eve yaşadıklarını tespit eden ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda H.K. ile R.K.K. gözaltına alındı. fETÖ'ye üyelik suçlamasıyla soruşturmaları süren 2 zanlının, yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.