İhlas Haber Ajansı

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Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.


Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu, hakkında "Vergi Usul Kanununa Muhalefet " suçundan 9 yıl 3 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.B isimli şahıs, yapılan operasyon ile yakalandı.


E.B. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Mumcular Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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