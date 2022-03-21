Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu, hakkında "Vergi Usul Kanununa Muhalefet " suçundan 9 yıl 3 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.B isimli şahıs, yapılan operasyon ile yakalandı.

E.B. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Mumcular Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.