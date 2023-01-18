Firari saldırgan operasyonla yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen Ekim ayında bir kişinin silahla vurularak ağır şekilde yaralandığı olayın şüphelisi, KOM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, geçen Ekim ayında Gümbet Barlar Sokağı'nda bir kişinin silahla vurularak ağır şekilde yaralandığı olayın firari failinin ilçede olduğunu tespit etti. "kasten adam öldürmeye teşebbüs'" suçundan aranan O.U. isimli şahıs, sabah saatlerinde gizlendiği adrese yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, şahıs tutuklanarak Mumcular S Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü'nün il ve ilçelerde organize suç örgütlerinin ve yapılanmalar ile iltisakları şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ile suçun önlenmesi, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesine ve toplumun suçtan zarar görmesine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.