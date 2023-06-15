Fırın ve pastaneler bilgilendirildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hizmet veren fırın ve pastane işletmecilerine yapılması gereken yasal kurallar ve hijyen gereklilikleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Seydikemer'de fırın ve pastanelerde uyulması gereken yasal kurallar ve hijyen gereklilikleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürü Deniz Aydın, Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Gıda Denetim Ekibi, Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve işletmeciler katıldı. Toplantıda Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Gıda Denetim Ekibi, Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ekipleri pastane ve fırın işletmecilerine ilerleyen süreçte yapılacak olan denetimlerde sıkıntı yaşamamaları ve bilgili olmaları için bilgiler aktardı.