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Fırtına Akbük'te hasara yol açtı

Muğla’da iki gündür devam eden olumsuz hava şartları Akbük sahilinde bulunan işletmelerde ve iskelede bağlı bulunan teknelerde hasara neden oldu.

Muğla'da iki gündür devam eden olumsuz hava şartları Akbük sahilinde bulunan işletmelerde ve iskelede bağlı bulunan teknelerde hasara neden oldu.


Gece saatlerinde Akbük koyunda başlayan fırtına sonrası, iskelede bağlı tekne karaya sürüklendi. Koyda bulunan işletmelerin önündeki brandalar, hasır çatılar yerlerinden olurken, çok sayıda ağaç da kırıldı. Akbük girişindeki bilek kesilen kulübe de fırtına ile 150 metre sürüklenerek denize uçtu.


Akbük'te restoran işletmecisi Öner Altaş, gece yaşanan fırtına sonrası sahilde bulunan işletmelerde büyük hasar meydana geldiğini söylerken, ağaçların köklerinden söküldüğünü, bazı ağaçların da fırtınada kırıldığını açıkladı.

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