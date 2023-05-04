Fırtına Fethiye'de paraşütçüleri vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1700 metre pistinden tekli ve ikili atlayış gerçekleştiren paraşütçüler bölgede çıkan fırtına nedeniyle plaj yerine, dağlık, ormanlık ve yerleşim yerlerine zorunlu iniş yaptı. Yaşanan olayda bazı paraşütçülerin düşmeye bağlı olarak yaralandığı bildirildi.

Bugün öğlen saatlerinde Fethiye Babadağ 1700 pistinden tandem (ikili) single (tekli) uçuş gerçekleştiren bir grup paraşütçü, bölgede bir anda meydana gelen fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Ölüdeniz plajına inmek isteyen paraşütçülerin bir kısmı fırtına nedeniyle, Fethiye şehir merkezi, dağlık ve ormanlık alanlara zorunlu iniş yaptı. İniş sırasında bazı paraşütçülerin ağaçlarda asılı kaldığı ve yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası paraşütçülerin bulunduğu alanlara 112 Acil Sağlık, itfaiye, AKUT, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İniş sırasında düşen ve yaralanan paraşütçülerin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.