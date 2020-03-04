Fırtına mültecilere geçit vermiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan gün içerisinde şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Ege açıklarında saatte 80 km hızla esen rüzgar nedeniyle karşıya yunan adalarına geçmek isteyen mültecilere de geçit vermedi.

Bodrum'da saatteki hız 60 km'ye kadar ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Dalgalar bazı iş yerinin iskelelerine kadar ulaştı. Esnaf deniz suyunun dükkanlarına girmemesi için önlem aldı. Yunan adalarına giden feribot seferleri iptal edildi. Bazı kuru yük gemileri ise Bodrum koylarına sığındı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen fırtınanın akşam saatlerinde yerini şiddetli sağanak yağışa bırakacağı öğrenildi. Meteoroloji tarafında yapılan uyarıda ani su baskınları ve sel uyarısı yapıldı.

Fırtına geçit vermedi

Mültecilerin Yunanistan'ın sınır kapılarında yaşadığı olayların ardından Ege denizinde Yunan adalarına geçişler başlamıştı. Bodrum'da da beklenen geçişlerin fırtına engeline takıldığı öğrendi. Yunanistan'ın Kos adasına en yakın nokta olan Akyarlar sahilinde sessizlik hakim oldu. Bodrum'un neredeyse tüm koylarından Yunan adalarına beklenen geçişlerin olmadığı gözlendi. Ege açıklarında fırtınanın 80 km hız kadar ulaştığı, karşıya geçmek isteyen mültecilerin bot veya teknelerinin alabora olma riski bulunduğu öğrenildi.