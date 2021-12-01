Fırtına sonrası sahil temizliği yaptılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi sahillerine 2 günlük fırtınada gelen çöpler, gönüllüler tarafından temizlendi.

İlçede Pazartesi ve Salı günü kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Denize atılan ve sel suları ile denize ulaşan çöplerin bir kısmı, dalgalarla karaya geri geldi. Gelen bu çöpler, Bodrum'un gönüllü temizlik işçileri Mis Gibi 1 Bodrum Grubu tarafından temizledi. Eldivenlerini takıp ellerine çöp poşetlerini alan yaklaşık 10 gönüllü, Ortakent - Yahşi sahilinde baştan sona temizlik yaptı.

Grup kurucularından Tülin Mor Janes, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Biliyorsunuz 2 gün boyunca fırtına vardı. Bu yüzden sahilin kirlendiğini biliyorduk. Biz genellikle hafta sonu bu etkinliği yapıyoruz ama hafta sonu hava yağışlı olduğu için bugün bugünü seçtik. Biz bu temizlikleri fırtına sonraları yapıyoruz, Eylül - Ekim aylarında sağanak yağış öncelerinde pislikler denize gitmesin diye dere yataklarını temizliyoruz.”

Bir yıldır Mis Gibi 1 Bodrum grubunun temizlik etkinliklerine katıldığını dile getiren Nuray Usanma da “Zaten çöp yığınları çok fazla, fırtına sonrası sağa sola dağıldı. Gönüllü arkadaşlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Belediye bazen yeterli kalamıyor. Biz de onlara destek amaçlı geliyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Atmasınlar yeter. Toplamalarından vazgeçtik. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak istiyoruz.”