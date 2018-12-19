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Fırtına ve yağmura aldırmadan kaçmaya çalıştılar

Fırtınaya ve yağmura aldırış etmeden Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 44 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Fırtınaya ve yağmura aldırış etmeden Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 44 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 10 kişilik yelkenli teknede 44 mülteci gören Sahil Güvenlik ekipleri ise gözlerine inanamadı.


Fırtına ve yağmura aldırış etmeden Yalıkavak Mahallesi'nden denize açılan 44 mülteci yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek için yola çıktı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri fırtınalı ve yağışlı havada bir yelkenli teknenin Kiremit adası yakınlarında ilerlediğini gördü. Hızlıca yanına gittiği tekne kaçmaya başlayınca deniz ortasında kovalamaca yaşandı. Yaptığı manevralarla “DAMARA” isimli teknenin önüne kesen Sahil Güvenlik ekipleri halat yardımıyla tekneyi bota yanaştırdı. Tekneye giren Sahil Güvenlik ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kişilik yelkenli tekneye balık istifi şeklinde dizilmiş 44 mülteciyle karşıtı. Sahil Güvenlik botuna alınan mülteciler Turgutreis limanına getirildi. Ekiplerin yaptığı kimlik tespitinde 21 Filistin, 17 Suriye, 3 Mısır, 2 Yemen ve 1 Irak uyruklu oldukları öğrenildi. Organizatör olduğu belirtilen 3 Türk ise teknede gözaltına alındığı öğrenildi.


Mültecilerin işlemleri bitmesinin ardından önce Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne oradan da Muğla Göç İdaresine gönderilecekleri öğrenildi.

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