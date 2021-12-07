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Fırtınada ağaç kökünden söküldü, aracın üzerine devrildi

Muğla’da yağmur ve fırtına etkili olurken, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Abide H.

Muğla'da yağmur ve fırtına etkili olurken, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaklaşık 100 metre ileride rüzgarın etkisi ile kökünden sökülen ağaç aracın üzerine devrildi.


Menteşe Belediye ekipleri, kökünden sökülen ve aracın üzerine devrilen ağacı dallarından keserek devrilen temizledi. Araçta küçük hasar oluşurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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