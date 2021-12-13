Fırtınayı fırsat bilip denizde değil karada sörf yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan fırtınayı fırsat bilen gençler, kaykaylarına taktıkları yelkenlerle karada sörf yaptı.

Önceki gün bir grup gencin kaykaylarına taktıkları yelkenlerle karada sörf yapmaları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bodrum Belediyesi tarafından da karada sörf yapan gencin görüntüsünün yayınlanmasıyla, görüntü bir anda tıklanma rekorları kırdı. Hem karada hem de denizde sörf yapan gençler, fırtınanın tadını çıkardı.

Karada sörf yapan Yahya Küpeli, sörf hocası Poyraz Sinan Sarı'nın gayretleriyle karada sörf yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Daha önce bunu yurt dışında denemişlerdi biz de Türkiye'de neden olmasın diye düşündük. Çok güzel bir şey karada sörf yapmak” dedi.